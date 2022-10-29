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لبنان

درويش: ميقاتي متجاوبٌ دائماً في الملف الحكوميّ وليس شخصاً استفزازياً

Lebanon 24
29-10-2022 | 04:24
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اعتبر النائب السابق علي درويش أنّه ليس صحيحاً ما يقال عن أن رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي لا يريدُ تشكيل الحكومة، مشيراً إلى أن "التركيبة الحكومية التي كانت مقترحة هي أقرب للواقعية". 
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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، أوضح درويش أنه "عندما جرى تطرح تغيير طفيف في الحكومة واستبدال أحد الوزراء المقربين من رئيس الجمهورية ميشال عون، كان الرئيس ميقاتي في أقصى درجات التجاوب وبالتالي هو منفتحٌ على الاقتراحات"، وأضاف: "ميقاتي ليس شخصاً استفزازياً ودائماً ما يعمل على تدوير الزوايا ويُقدم الاقتراحات ولا يسير في أي عرقلة".
وشدّد درويش على أن "التنازلات مطلوبة من الجميع اليوم"، مؤكداً أن "التركيز يجب أن ينصبّ على شؤون الناس".

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