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لبنان

تغريدة جديدة لباسيل: "مستعدون للمقاومة"

Lebanon 24
29-10-2022 | 04:28
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غرّد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "باع اليوضاسيون صلاحيات الرئيس باتفاق الطائف، وامتنعوا لليوم عن تنفيذ احسن ما فيه. وهم يتحضرون بعد 31 تش لبيع ما تبقى من صلاحيات لنجيب ميقاتي ونبيه بري. ناضلنا 15 سنة واسترجعنا الحقوق لنحفظ لبنان، ومستعدين للمقاومة لمنعهم من سلبها… نحنا بلّغنا وحذّرنا".
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