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لبنان

عصابة سرقة دراجات نارية تنشط في هذه المنطقة... هكذا أوقفتهم "المعلومات"

Lebanon 24
29-10-2022 | 04:35
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
"حصلت في الآونة الأخيرة عمليات سرقة دراجات آلية في عدّة قرى في البقاع الغربي.
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نتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكّنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي من كشف هويّات المتورطين، وهم كل من:

م. ع. (من مواليد عام 1989، سوري)
م. ع. (من مواليد عام 2001، سوري)
م. ح. (من مواليد عام 1985، سوري)
من خلال المتابعة، تمكّنت دوريات من الشّعبة من تحديد أماكنهم، وتوقيفهم بتاريخ 9-10-2022، بعد تنفيذ كمينٍ محكم في بلدة راشيا.

بالتحقيق معهم، اعترفوا أنّهم يشكّلون عصابة لسرقة الدراجات الآليّة، ونفّذوا العديد من السرقات بتواريخٍ سابقة، وضُبِطَ معهم دراجة آلية، كانوا قد سرقوها من بلدة المحيدثة.

أودع الموقوفون والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".
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