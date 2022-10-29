عصابة سرقة دراجات نارية تنشط في هذه المنطقة... هكذا أوقفتهم "المعلومات"

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:



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نتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكّنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي من كشف هويّات المتورطين، وهم كل من:



م. ع. (من مواليد عام 1989، سوري) "حصلت في الآونة الأخيرة عمليات سرقة دراجات آلية في عدّة قرى في البقاع الغربي.نتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكّنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي من كشف هويّات المتورطين، وهم كل من:م. ع. (من مواليد عام 1989، سوري)

م. ع. (من مواليد عام 2001، سوري)

م. ح. (من مواليد عام 1985، سوري)