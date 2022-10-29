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لبنان
ميقاتي: لن نتحدى أحداً ولنتعالَ عن كل التجاذبات لإعادة التعافي إلى لبنان
Lebanon 24
29-10-2022
|
04:50
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أكّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اليوم "أننا مقبلون على مرحلة جديدة عنوانها الأبرزأننا لن نتحدى أحداً ولن نقف بوجه أي أمر يخدم لبنان وأهله".
وخلال تفقده،
اليوم السبت، أعمال افتتاح معمل "اكوافينا" الجديد في منطقة الباروك، قال ميقاتي: "أمام هذه الأرزات الشامخة من حولنا اقول إن لا شيء سيجعلنا نيأس بل سننهض من جديد. هذا الانجاز هو فعل ايمان بلبنان وبالصناعة والاستثمار. السياسة ليست فقط مواقف وتحركات، بل هي في جوهرها ايضا توفير الفرص الجيدة للانتاج، وهناك ثلاثة قطاعات اساسية في هذا المجال هي الصناعة والزراعة والسياحة، وهي لا تحتاج الى اموال من الدولة بل الى بيئة جيدة للاستثمار وللعمل، وهذه هي البيئة السياسية المطلوبة لاحتضان المستثمر وتشجيعه على العمل".
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وأضاف: "فلتتوقف المناكفات والتجاذبات رحمة بالناس وبقطاعات الانتاج، لا سيما اننا شهدنا في الصيف الفائت حركة مهمة وتدفقات مالية مهمة من اللبنانيين والسياح. نحن ننتظر في الفترة المقبلة موسما شتويا واعداً، وقد ابلغني احد السفراء العرب بالامس أن هناك حجوزات مكتملة لمدة خمسة عشر يوماً للسفر الى لبنان خلال عيدي الميلاد ورأس السنة، بمعدل اربع او خمس طائرات في اليوم. فلنتعال عن كل التجاذبات، ولتتكاتف الايادي بعيداً عن الحسابات والفئويات والعصبيات، ولنتعاون لمعالجة الاوضاع الصعبة واعادة التعافي الى لبنان".
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