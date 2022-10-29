عون: أمرُ تشكيل حكومة جديدة يبدو مستحيلاً والقضاء لم يُلاحق الفاسدين

أكّد رئيس الجمهورية ميشال عون أنّ الدّستور لا يمنع إصدار مرسوم قبول استقالة الحكومة، مشيراً إلى أن احتمال إصدار ذلك المرسوم ما زال قائماً.

وفي حديثٍ عبر قناة "الميادين"، اليوم السبت، تحدّث عون عن المساعي لتشكيل حكومة جديدة مع نهاية عهده، فأعرب عن اعتقاده بأن الأمر قد لا يحصل، وقال: "لا أعرف نوايا الآخرين ولكن الأمر يبدو مستحيلاً".

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إلى ذلك، فقد اعتبر عون أنه "من المؤسف أن القضاء لم يقم بدوره في ملاحقة الفاسدين"، مشيراً إلى أنّ "المجتمع الدولي يريدُ دمج النازحين السوريين"، وقال: "الدول تطلب منا أن نكون حرّاس البحر ولبنان يتكبّد 3 مليارات دولار سنوياً بسبب النزوح".