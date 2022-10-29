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لبنان

عن تركيا ولبنان.. جميل السيّد يُطلق تغريدة "ناريّة"

Lebanon 24
29-10-2022 | 05:39
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غرّد النائب جميل السيد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "أردوغان: أكثر من 500 ألف نازح سوري عادوا طوعيّاً الى مناطق آمنة في سوريا"! ولم نَرَ جمعيات أمميّة ولا دُوَل غربية ولا شرقية إحتجّت على عودتهم ولا قامت القيامة. أمّا عندنا فقامت القيامة من الداخل والخارج على إعادة 400 نازح مع فولكلور وبهدلة؟! ليش؟! هونيك دولة، هون مسخرة دولة".
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