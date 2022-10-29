اليوم.. ماذا فعلت دوائر القصر الجمهوري؟

أفادت قناة "الجديد" بأنّ دوائر القصر الجمهوري أنجزت إعداد مرسوم قبول استقالة الحكومة وسيوقّعه رئيس الجمهورية ميشال عون في اليوم الأخير من ولايته يوم الإثنين منعاً لأي ردات فعلٍ تُعكّر صفو الاحتفالات الشعبية بانتقاله إلى الرّابية، يوم غدٍ الأحد.

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وكانت مصادر مُقرّبة من "التيار الوطني الحر" قالت لـ"لبنان24" إنّ "مغادرة عون لقصر بعبدا يوم 30 تشرين الأول الجاري لا تعني انقضاء ولايته التي تنتهي دستورياً منتصف ليل الإثنين 31 تشرين الأول".

وأشارت المصادر إلى أنه "بإمكان رئيس الجمهوريّة أن يُوقع على أي قرارٍ أو مرسوم يوم الإثنين وذلك بشكلٍ طبيعي"، موضحة أنه "في حال طرأت حلحلة على الملف الحكومي، فإنه بالإمكان إصدار مراسيم التشكيل يوم الإثنين".

وأوضحت المصادر أنّ "عون سيكونُ مُحاطاً بنواب تكتل لبنان القوي المنتمين إلى التيار الوطني الحر بالدرجة الأولى، كما ستواكبه أيضاً ثلة من المقربين منه خصوصاً أولئك الذين كانوا وزراء سابقين"، وتابعت: "اعتباراً من يوم غدٍ، تبدأ مسيرة المعارضة والأمرُ لا يرتبطُ بثأرٍ سياسي بل بالسعي لتحقيقِ ما تمّت عرقلته طيلة سنوات العهد".