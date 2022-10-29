دريان يرعى افتتاح مسجد النورين في وادي خالد

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رعى مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان ممثلا برئيس دائرة الاوقاف الاسلامية في عكار الشيخ مالك جديدة افتتاح مسجد النورين، في بلدة الرامة في منطقة وادي خالد الحدودية، بحضور المفتي السابق لعكار الشيخ زيد بكار زكريا ووعدد من المشايخ والفعاليات وأبناء المنطقة.وعقب الصلاة ألقى جديدة خطبة ركز فيها على "بر الوالدين والإحسان لهما في حياتهما وبعد مماتهما"، ونوه "بهذا العمل المبارك الذي قام به أبناء الحاج خالد هزاع السيد ببناء بيت من بيوت الله تعالى صدقة جارية لوالديهم على حياتهم، كنوع من أنواع البر لهما، ورد بعض المعروف لهما". وتحدث عن" فضل بناء المساجد، وعمارتها، فالمساجد هي بيوت الله في الأرض، وأذن الله أن ترفع ليعبد فيها وحده، ويذكر فيها اسمه، ويعلى فيها أمره، ونهيه، ويتقرب فيها المسلمون إليه بشتى أنواع العبادات، من صلاة، وذكر، وتلاوة قرآن، واعتكاف، وتسبيح، ودعاء، فتطهر فيها النفوس، والأبدان من أدران الذنوب، والعصيان، وتحصل فيها الراحة والأنس، والأمن والإيمان، وإن عمارة بيوت الله من صفات المتقين، وعلامات المؤمنين".وقال: "نحن على مفترق طرق في هذا الوطن. افتحوا صفحة جديدة وكونوا على قدر المسؤولية. كفانا الفقر والغلاء والبلاء والأمراض والحرمان. أنتم سبب كل الحرمان، افتحوا أبواب الخير لهذا الوطن، وفضلوا مصلحة الوطن، والمواطن على مصالحكم الشخصية، ولا تحاول جماعة أن تختزل دور أخرى في هذا البلد، لأننا نحن لا نختزل، نحن الأمة التي مهما مرت علينا العواصف لا تحنينا، وسنرجع يوما أقوى مما كنا، ونحن نمد أيدينا لكل شركاء الوطن من أجل أن نبني وطنا صالحا شريفا كريما، ففضلوا مصلحة الجميع، وأنقذوا شعبكم ووطنكم".وختم: "عندما غاب العدل عند المسؤولين وصلنا لما نحن عليه اليوم، فعدما غياب العدل اختل الميزان وخسرنا الوطن الذي بغير عدالة لا قيمة له. عودوا إلى العدل والأخلاق حتى يعود لنا الوطن".