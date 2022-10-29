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لبنان

توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة العزم ودار العلم والعلماء

Lebanon 24
29-10-2022 | 06:17
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استضافت جامعة العزم حفل توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة ودار العلم والعلماء بهدف تطوير الخدمات البحثيّة والأنشطة الثقافيّة والعلميّة والتدريبيّة من خلال (الأكاديميّة المعرفيّة). 

وقع الاتفاقيّة عن جامعة العزم مدير الجامعة  البروفسور رامز  معلوف وعن دار العلم والعلماء رئيس مجلس إدارة الدار الدكتور عبدالرزاق القرحاني، بحضور رئيس جمعية واحة العلم الاستاذ مقبل ملك ومسؤولة التنميّة والتطوير في الجامعة السيدة عصمت العقاد وعضو مجلس ادارة دار العلم والعلماء الاستاذ مروان شندب.
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ونصّت الإتفاقيّة على تنظيم الندوات العلميّة والتدريبيّة والتثقيفيّة من خلال الأكاديميّة المعرفيّة للدراسات والتمكين والتدريب، وتبادل الخُبرات على أساس من التعاون والتنسيق الدائمين.
 


إضافة إلى تبادل الفريقين الكُتب والمطبوعات والدورات العلميّة، وملخصات ونتائج البحوث ذات الاهتمام المُشترك، وتسهيل مُهمّة الباحثين لاستخدام المرافق العلميّة الموجودة لديهما.

وقد أمل الفريقان أن تعود الاتفاقيّة بالنفع على المُستفيدين في موضوع البحوث العلميّة وتطوير المهارات.

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