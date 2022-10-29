عون: العقوبات الأميركية لا تمنع باسيل من الترشح للرئاسة

Advertisement

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون لـ"رويترز" أن "العقوبات الاميركية لا تمنع جبران باسيل من الترشح للرئاسة"، قائلًا: ""نحن نمحوها" بمجرد انتخابه".وأضاف عون: "استكشاف الغاز هو "الفرصة الأخيرة" للتعافي الاقتصادي"، متابعًا: "دور حزب الله كان مفيدا كرادع في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية مع "إسرائيل".وحذر عون من "فوضى دستورية" في نهاية ولايته، بسبب عدم وجود خلف له قائلا: "الفراغ لا يملأ الفراغ".