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لبنان

عون: العقوبات الأميركية لا تمنع باسيل من الترشح للرئاسة

Lebanon 24
29-10-2022 | 06:36
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أكد رئيس الجمهورية ميشال عون لـ"رويترز" أن "العقوبات الاميركية لا تمنع جبران باسيل من الترشح للرئاسة"، قائلًا: ""نحن نمحوها" بمجرد انتخابه".

وأضاف عون: "استكشاف الغاز هو "الفرصة الأخيرة" للتعافي الاقتصادي"، متابعًا: "دور حزب الله كان مفيدا كرادع في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية مع "إسرائيل".
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وحذر عون من "فوضى دستورية"  في نهاية ولايته، بسبب عدم وجود خلف له قائلا: "الفراغ لا يملأ الفراغ".
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