Advertisement

لبنان

خطوة "عسكرية" إسرائيلية عند الحدود مع لبنان.. ماذا جرى؟

Lebanon 24
29-10-2022 | 07:26
A-
A+
Doc-P-1005369-638026505019377968.jpg
Doc-P-1005369-638026505019377968.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت وسائل إعلام اسرائيلية، اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي خفّض درجة استنفاره العالية عند الحدود الشمالية مع لبنان.

Advertisement
ولفتت التقارير إلى أنّ تخفيف درجات الاستنفار الذي ازداد بشدة خلال آخر 3 أشهر، جاء عقب توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، الخميس الماضي.

وكان "لبنان24" ذكر في تقريرٍ، أمس، أنّ "حزب الله" خفف أيضاً من درجة استنفاره العسكري، موضحاً أنّ الفرق العسكريّة الخاصّة بالحزب أعادت تموضعها خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك إلى المستوى العاديّ البعيد عن "التأهّب".

وأوضح أنّ أغلب الوحدات القتاليّة عادت إلى مرحلة الاستقرار والثبات العسكري ولم يعُد هناك أيّ تأهّب لمقاتلين من أجل شنّ عملية مُباغتة ضدّ منصات الغاز الإسرائيلية مثلما كان يتمّ الحديثُ سابقاً. 

ومن ضمن الإجراءات التي خفضها الحزب مؤخراً هي "التعبئة التي حصلت في صفوف المقاتلين"، لكنّ المصادر أشارت إلى أنّ انتهاء الإجراءات لا يعني "الانكفاء العسكري"، موضحة أنّ "الوضع في صفوف مقاتلي الحزب سيعود إلى درجاتٍ تتخذُ منحى الاستعداد لأيّ طارئ أو لأي حدث قد يحصل، باعتبار أنّ حالة الصراع مع العدو الإسرائيلي دائمة ومفتوحة". 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2022-10-29
10:40 | 2022-10-29
10:23 | 2022-10-29
10:16 | 2022-10-29
10:10 | 2022-10-29
10:07 | 2022-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website