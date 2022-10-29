خطوة "عسكرية" إسرائيلية عند الحدود مع لبنان.. ماذا جرى؟

كشفت وسائل إعلام اسرائيلية، اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي خفّض درجة استنفاره العالية عند الحدود الشمالية مع لبنان.



Advertisement ولفتت التقارير إلى أنّ تخفيف درجات الاستنفار الذي ازداد بشدة خلال آخر 3 أشهر، جاء عقب توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، الخميس الماضي. ولفتت التقارير إلى أنّ تخفيف درجات الاستنفار الذي ازداد بشدة خلال آخر 3 أشهر، جاء عقب توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، الخميس الماضي.



وكان "لبنان24" ذكر في تقريرٍ، أمس، أنّ "حزب الله" خفف أيضاً من درجة استنفاره العسكري، موضحاً أنّ الفرق العسكريّة الخاصّة بالحزب أعادت تموضعها خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك إلى المستوى العاديّ البعيد عن "التأهّب". وكانذكر في، أمس، أنّ "حزب الله" خفف أيضاً من درجة استنفاره العسكري، موضحاً أنّ الفرق العسكريّة الخاصّة بالحزب أعادت تموضعها خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك إلى المستوى العاديّ البعيد عن "التأهّب".



وأوضح أنّ أغلب الوحدات القتاليّة عادت إلى مرحلة الاستقرار والثبات العسكري ولم يعُد هناك أيّ تأهّب لمقاتلين من أجل شنّ عملية مُباغتة ضدّ منصات الغاز الإسرائيلية مثلما كان يتمّ الحديثُ سابقاً.