خطوة "عسكرية" إسرائيلية عند الحدود مع لبنان.. ماذا جرى؟

كشفت وسائل إعلام اسرائيلية، اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي خفّض درجة استنفاره العالية عند الحدود الشمالية مع لبنان.
ولفتت التقارير إلى أنّ تخفيف درجات الاستنفار الذي ازداد بشدة خلال آخر 3 أشهر، جاء عقب توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، الخميس الماضي.
وكان "لبنان24" ذكر في تقريرٍ، أمس، أنّ "حزب الله" خفف أيضاً من درجة استنفاره العسكري، موضحاً أنّ الفرق العسكريّة الخاصّة بالحزب أعادت تموضعها خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك إلى المستوى العاديّ البعيد عن "التأهّب".
وأوضح أنّ أغلب الوحدات القتاليّة عادت إلى مرحلة الاستقرار والثبات العسكري ولم يعُد هناك أيّ تأهّب لمقاتلين من أجل شنّ عملية مُباغتة ضدّ منصات الغاز الإسرائيلية مثلما كان يتمّ الحديثُ سابقاً.
ومن ضمن الإجراءات التي خفضها الحزب مؤخراً هي "التعبئة التي حصلت في صفوف المقاتلين"، لكنّ المصادر أشارت إلى أنّ انتهاء الإجراءات لا يعني "الانكفاء العسكري"، موضحة أنّ "الوضع في صفوف مقاتلي الحزب سيعود إلى درجاتٍ تتخذُ منحى الاستعداد لأيّ طارئ أو لأي حدث قد يحصل، باعتبار أنّ حالة الصراع مع العدو الإسرائيلي دائمة ومفتوحة".