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لبنان

السفير الاردني يهنىء نقيب الصيادلة بوسام الاستحقاق

Lebanon 24
29-10-2022 | 00:00
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ارسل سفير الاردن السيد وليد الحديد برقية تهنئة لنقيب صيادلة لبنان، لنيله الوسام الاستحقاق اللبناني، مشيداً بدوره الوطني والانساني في خدمة المريض اللبناني، ومعرباً عن دعمه ومحبته. وشكر النقيب للسفير عاطفته الاخوية، مؤكّدا على اهميّة العلاقات والتعاون مع المملكة الهاشميّة الادرنيّة في كل المجالات لما هو خير الانسان والمريض في البلدين.
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