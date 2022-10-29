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لبنان

الصليب الأحمر النروجي والإتحاد الأوروبي تفقدا الصليب الأحمر اللبناني في ببنين

Lebanon 24
29-10-2022 | 08:38
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 زارت بعثة من الصليب الأحمر النروجي وقسم الخدمات الإنسانية في الإتحاد الأوروبي الممول لبعض المشاريع الإنسانية والتنموية، فرق الصليب الأحمر اللبناني والمستوصف النقال العامل في بلدة ببنين، والمساهم إلى جانب كافة الجهات المعنية بمكافحة "وباء الكوليرا"، مستطلعين طريقة عمل الفريق وآليات مواكبته لهذا الواقع الصحي المستجد.
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 واستقبل الوفد مختار بلدة ببنين زاهر الكسار الذي رافقهم في جولتهم داخل بلدة ببنين متفقدين أوضاع الأهالي ومطلعين على واقع المستجدات المتصلة بتفشي الوباء  والاحتياجات المطلوبة.
المصدر: الوكالة الوطنية
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