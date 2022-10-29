انخفاض في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة المتداولة

يتراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم السبت ما بين 36800 و36900 ليرة للدولار الواحد.







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بينما سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباحا تسعيرة ما بين 36900 و37000 ليرة للدولار الواحد.