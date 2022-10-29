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لبنان

هيئة الشراء العام: ننتظر جواب وزارة الاشغال ليبنى على الشيء مقتضاه القانوني في مزايدة السوق الحرة

Lebanon 24
29-10-2022 | 10:10
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صدر عن رئيس هيئة الشراء العام جان العلية البيان الآتي:
"حيال ما يتردد في وسائل الإعلام عن مزايدة السوق الحرة، تؤكد هيئة الشراء العام انها تقدمت من وزارة الأشغال العامة والنقل وفقا لصلاحياتها سندا لقانون الشراء العام بطلب إعادة نظر في عمل لجنة التلزيم لوجود عدة أخطاء ومخالفات رصدها مندوب الهيئة في عملها.
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وان الهيئة تنتظر جواب وزارة الأشغال العامة على كتابها، ليبنى على الشيء مقتضاه القانوني وفقا لاحكام قانون الشراء العام".
المصدر: الوكالة الوطنية
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