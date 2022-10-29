ميرنا باسيل غادرت ولم تعد.. هل ممن يعرف عنها شيئًا؟ (صورة)

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:- ميرنا منصور باسيل (مواليد عام 1974، لبنانية)

التي غادرت منزلها الكائن في محلّة العبدة-عكار إلى جهة مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بمفرزة حلبا القضائية في وحدة الشرطة القضائية، على الرقم: 691392-26، للإدلاء بما لديهم من معلومات.