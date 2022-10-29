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لبنان
سلسلة محاضرات في الدورة الثامنة في أكاديمية بشير الجميل
Lebanon 24
29-10-2022
|
09:53
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تتواصل محاضرات الدورة الثامنة في أكاديمية بشير الجميل، وقد بلغت منتصفها وتستمر حتى 17 تشرين الثاني.
افتتحت الدورة بمحاضرتين ألقاهما رئيس الأكاديمية المهندس الفراد الماضي الذي شدد في الحلقة الأولى، بحسب بيان، عن "أسباب وأهداف المشاركة في الأكاديمية وتناول شخصية بشير المميزة وتكلم عن مراحل نضاله".
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أما الحلقة الثانية، سرد فيها وفق البيان "تجربته الشخصية مع بشير القائد والرئيس وتكلم عن فريق عمل بشير، وعن الاسباب التي دفعتهم للتوجه والانفتاح على أميركا والعالم، وإنشاء اللوبي اللبناني في عواصم دول القرار، وعن دور المقاومة اللبنانية بشقيها السياسي والعسكري في عملية إنقاذ الوطن". وقد اعتبر رئيس الأكاديمية أن "ما قامت به المقاومة في الداخل مع نشاط اللوبي اللبناني في الخارج، كلها أثرت على قرارات الإدارة الأميركية بما يخص لبنان ومستقبله".
أما الحلقة الثالثة فقد كانت عن "بشير والاقتصاد، وقد ألقاها الأستاذ روي بدارو المستشار والخبير الاقتصادي". خلال الحلقة الثالثة، تم عرض "رؤية بشير الاقتصادية المدركة لواقع ومساحة لبنان الجغرافية المحدودة، والمشددة على ضرورة بناء دورة إقتصادية تؤمن العمل والمردود والاكتفاء الذاتي للمواطن".
وقد خصصت الأكاديمية محاضرتين عن تاريخ لبنان والمقاومة مع الدكتور عماد مراد الأستاذ والمحاضر الجامعي. وكانت الحلقة الأولى بعنوان المقاومة اللبنانية عبر التاريخ، "وفيها اختصر تاريخنا المقاوم منذ البطريرك يوحنا مارون حتى بشير وأكد ضرورة الاستمرار بالمقاومة والإيمان بإرثها لأن لبنان بخطر دائم.
وتطرق في المحاضرة الثانية الى التاريخ اللبناني المعاصر منذ نشوء لبنان الكبير حتى يومنا هذا".
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