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لبنان
سفير الهند من مركز "إيليت" بطرابلس: لبنان والهند أمة متنوعة وموحدة
Lebanon 24
29-10-2022
|
10:16
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نظم مركز "إيليت للثقافة والتعليم" في طرابلس، وبالتعاون مع سفارة دولة الهند في بيروت، ندوة بعنوان" أهمية الوحدة الوطنية في المجتمعات متعددة الثقافات"، وكانت رئيسة المركز الدكتورة إيمان درنيقة الكمالي والمدير عامر الكمالي في إستقبال المدعوين، حيث حضر سفيرا الهند الدكتور سهيل أجاز خان وكازاخستان رسول جومالي، اضافة الى عدد من النواب والمعنيين.
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تحدث سفير الهند فقال: "ان عدم التجانس الثقافي هو السمة المميزة لكل من الدولة التي تتميز بمجتمع متعدد الأديان واللغات والأعراق. والهند ولبنان لديهما تاريخ حضاري خاص بهما ازدهر على مر العصور مع العديد من الثقافات التي تطرق الباب وتشكل الشعبين. وكان طريق الحرير بمثابة ناقل لنشر الأفكار والأديان لتمكين الحضارات من أوروبا والشرق الأوسط وآسيا من التفاعل. وقد منحهم موقعهم الجغرافي طابعًا عالميًا وإرثًا متعدد الثقافات".
أضاف: "على الرغم من غزو العديد من الثقافات، حافظ كلا البلدين على ثقافتهما المميزة، وأدى اندماج الناس والثقافة من مختلف أنحاء العالم إلى إثراء الفسيفساء الثقافية للبلدين، ويتناسب اقتباس المهاتما غاندي تمامًا مع البلدين ، حيث قال : لا أريد أن يكون منزلي محاطًا بالجدار من جميع الجوانب وأن يتم حشو نوافذي، أريد أن تنتشر ثقافات جميع الأراضي حول منزلي بحرية قدر الإمكان.روح الهند ولبنان تكمن في التعددية والتسامح. وقد جاءت هذه التعددية في مجتمعنا من خلال استيعاب الأفكار على مدى قرون. العلمانية والشمولية هي مسألة إيمان بالنسبة لنا".
وتابع: "إن ثقافتنا المركبة تجعلنا أمة واحدة، إن أمة الهند ليست لغة واحدة، أو دينًا واحدًا، أو عدوًا واحدًا. إنها العالمية الدائمة لـ 1.3 مليار شخص يستخدمون أكثر من 122 لغة و 1600 لهجة في حياتهم اليومية، ويمارسون 7 ديانات رئيسية ، وينتمون إلى 3 مجموعات عرقية رئيسية تعيش تحت نظام واحد وعلم واحد وهوية واحدة لكونك هنديًا".
وأردف: "وبالمثل، فإن وجود ثماني عشرة طائفة يشهد على تنوع الجماعات التي استفادت من الحرية الممنوحة لهم لممارسة معتقداتهم بسلام. وقد أعرب شارل مالك الرئيس السابق للجمعية العامة للأمم المتحدة، عن تفرد لبنان عندما أكد "هنا وهنا فقط يمكن للمسيحي أن يشعر بالحرية كما في بون كما في بوسطن والمسلم يتمتع بحرية مطلقة كما في مكة"، وهذا ما يجعل الهند ولبنان أمة متنوعة وموحدة".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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