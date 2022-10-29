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لبنان

الجميل: عشنا وشفنا

Lebanon 24
29-10-2022 | 10:46
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كتب رئيس حزب الكتائب سامي الجميل عبر "تويتر": "التهديد بقبول استقالة حكومة مستقيلة حكماً تصرف اعمال منذ ٦ اشهر. عشنا وشفنا."
 
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سامي الجميل

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