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لبنان
الجميل: عشنا وشفنا
Lebanon 24
29-10-2022
|
10:46
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كتب رئيس حزب الكتائب سامي الجميل عبر "تويتر": "التهديد بقبول استقالة حكومة مستقيلة حكماً تصرف اعمال منذ ٦ اشهر. عشنا وشفنا."
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سامي الجميل
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