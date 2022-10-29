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لبنان

الليلة.. لا تنسوا تأخير الساعة

Lebanon 24
29-10-2022 | 10:57
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ذكرت الامانة العامة لمجلس الوزراء بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة، اعتبارا من منتصف ليل السبت 29 تشرين الاول 2022.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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