Advertisement

لبنان

إجراءٌ جديد في المصارف بشأن الدولار.. هكذا ستحصلون عليه

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
29-10-2022 | 11:48
A-
A+
Doc-P-1005419-638026666103288537.jpg
Doc-P-1005419-638026666103288537.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت معلومات "لبنان24" إنّ بعض المصارفَ عدّل في أوقاتِ سحب الدولار من منصّة "صيرفة" خلال أيام الأسبوع، ولكن من دونِ الإعلان عن ذلك.
وبحسب المُعطيات، فإنّ بعض الصرافات الآلية أتاحت للمواطنين سحب الدولار بناء للتعميم 161 خلال فترات المساء، علماً أن هذه العملية مُتاحة من الإثنين إلى الجمعة بين الساعة 8 و 12.30 ظهراً. 
Advertisement
إضافة إلى ذلك، فإنّ سحب مبلغ الـ400 دولارٍ على أساس "صيرفة" لم يعد متاحاً في أي وقت عبر الصرافات الآلية. فمن جهة، فإن المواطن الذي يُودع مبلغ الليرة لتحويله إلى الدولار على أساس سعر المنصّة، بات مُلزماً أن يلجأ إلى سحب المبلغ المُحوّل بحسب توقيت "صيرفة".. وهنا، يُطرح السؤال: ما السبب وراء ذلك؟
بحسب المصادر، فإنّه في السابق كان مبلغ الليرة الذي جرى إيداعه يُحوّل إلى دولار من داخل المصرف، وعندما يحصل ذلك يجري تحويلُ المبلغ بالعملة الصعبة إلى حساب "الإكسترنال آكاونت" الذي يمكن صاحبه من الحصول على الدولار الموجود ضمنه في أيّ وقتٍ كان. إلا أنّه اليوم وبسبب السماح بعمليات الإيداع عبر الصرافات الآلية، فإن عملية التحويل الداخلية إلى الدولار لم تعد قائمة، وبالتالي فإن مبلغ الليرة سيبقى ظاهراً بنفس عملة الإيداع، لكنه بإمكان المواطن سحبه بالدولار على أساس "صيرفة" من حساب "الإكسترنال آكاونت" ولكن ضمن توقيت المنصّة حصراً، أي أنه لم تعد هناك من إمكانية لسحب الدولار في أيّ وقتٍ كان.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:45 | 2022-10-29
14:02 | 2022-10-29
13:42 | 2022-10-29
13:31 | 2022-10-29
13:06 | 2022-10-29
12:49 | 2022-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website