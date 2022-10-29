إجراءٌ جديد في المصارف بشأن الدولار.. هكذا ستحصلون عليه

كشفت معلومات "لبنان24" إنّ بعض المصارفَ عدّل في أوقاتِ سحب الدولار من منصّة "صيرفة" خلال أيام الأسبوع، ولكن من دونِ الإعلان عن ذلك.

وبحسب المُعطيات، فإنّ بعض الصرافات الآلية أتاحت للمواطنين سحب الدولار بناء للتعميم 161 خلال فترات المساء، علماً أن هذه العملية مُتاحة من الإثنين إلى الجمعة بين الساعة 8 و 12.30 ظهراً.

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إضافة إلى ذلك، فإنّ سحب مبلغ الـ400 دولارٍ على أساس "صيرفة" لم يعد متاحاً في أي وقت عبر الصرافات الآلية. فمن جهة، فإن المواطن الذي يُودع مبلغ الليرة لتحويله إلى الدولار على أساس سعر المنصّة، بات مُلزماً أن يلجأ إلى سحب المبلغ المُحوّل بحسب توقيت "صيرفة".. وهنا، يُطرح السؤال: ما السبب وراء ذلك؟

بحسب المصادر، فإنّه في السابق كان مبلغ الليرة الذي جرى إيداعه يُحوّل إلى دولار من داخل المصرف، وعندما يحصل ذلك يجري تحويلُ المبلغ بالعملة الصعبة إلى حساب "الإكسترنال آكاونت" الذي يمكن صاحبه من الحصول على الدولار الموجود ضمنه في أيّ وقتٍ كان. إلا أنّه اليوم وبسبب السماح بعمليات الإيداع عبر الصرافات الآلية، فإن عملية التحويل الداخلية إلى الدولار لم تعد قائمة، وبالتالي فإن مبلغ الليرة سيبقى ظاهراً بنفس عملة الإيداع، لكنه بإمكان المواطن سحبه بالدولار على أساس "صيرفة" من حساب "الإكسترنال آكاونت" ولكن ضمن توقيت المنصّة حصراً، أي أنه لم تعد هناك من إمكانية لسحب الدولار في أيّ وقتٍ كان.