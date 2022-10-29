موفداً من ميقاتي.. خير زار المستشفى الميداني في ببنين المخصص لحالات "الكوليرا"

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وأوضح اللواء خير ان الزيارة "جاءت بناء لتوجيهات دولة الرئيس ميقاتي للاطلاع على سير العمل والحاجيات الضرورية"، وأضاف: "كل من أتى من مسؤولين وغيرهم حضروا أيضاً بناء لتوجيهات دولته، وهذا دعم منه من أجل مواجهة أي مرض".أضاف: "اقترحنا على وزارة الصحة توزيع أمصال خاصة بعلاج الاسهالات على المواطنين في منازلهم وما يساعد على عدم ذهابهم الى المستشفى".وفي سياق كلمته، أشاد اللواء الخير بالطاقم الطبي، من اطباء وممرضين متطوعين، واعداً بتقديم مساعدات لهم.وبعد ذلك، زار اللواء خير منازل المواطنين المحتجزين في تركيا واليونان وايطاليا ومالطا، موضحا انه تم تأمين الدفعة الاولى من جوازات السفر لـ30 شخصاً، بالتعاون مع الأمن العام اللبناني، وسيتم تأمين الدفعة الثانية خلال الاسبوع المقبل لـ40 شخصاً آخرين.وأكد اللواء خير أن "الامن العام اللبناني يعمل بأقصى طاقته لانجاز ملفات المحتجزين وتأمين جوازات السفر لهم".