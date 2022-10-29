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لبنان

موفداً من ميقاتي.. خير زار المستشفى الميداني في ببنين المخصص لحالات "الكوليرا"

Lebanon 24
29-10-2022 | 12:01
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أوفد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اللواء الركن محمد خير الى المستشفى الميداني في بلدة ببنين، المخصص لاستقبال حالات الكوليرا، حيث كان في استقباله المدير الطبي للمستشفى الدكتور محمد السبسبي ونائب رئيس البلدية الدكتور حسان قدور ومديرة المركز ناهد سعد الدين، في حضور المختارين زاهر كسار ومحمد البستاني.
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وأوضح اللواء خير ان الزيارة "جاءت بناء لتوجيهات دولة الرئيس ميقاتي للاطلاع على سير العمل والحاجيات الضرورية"، وأضاف: "كل من أتى من مسؤولين وغيرهم حضروا أيضاً بناء لتوجيهات دولته، وهذا دعم منه من أجل مواجهة أي مرض".

أضاف: "اقترحنا على وزارة الصحة توزيع أمصال خاصة بعلاج الاسهالات على المواطنين في منازلهم وما يساعد على عدم ذهابهم الى المستشفى".

وفي سياق كلمته، أشاد اللواء الخير بالطاقم الطبي، من اطباء وممرضين متطوعين، واعداً بتقديم مساعدات لهم.

وبعد ذلك، زار اللواء خير منازل المواطنين المحتجزين في تركيا واليونان وايطاليا ومالطا، موضحا انه تم تأمين الدفعة الاولى من جوازات السفر لـ30 شخصاً، بالتعاون مع الأمن العام اللبناني، وسيتم تأمين الدفعة الثانية خلال الاسبوع المقبل لـ40 شخصاً آخرين.

وأكد اللواء خير أن "الامن العام اللبناني يعمل بأقصى طاقته لانجاز ملفات المحتجزين وتأمين جوازات السفر لهم".
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