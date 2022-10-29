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لبنان

ندوة العمل الوطني: لصحوة الضمير الوطني وتشكيل حكومة شراكة وطنية

Lebanon 24
29-10-2022 | 12:49
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دعا رئيس "ندوة العمل الوطني" رفعت ابراهيم البدوي الى أن "يصحو الضمير الوطني وتشكل حكومة شراكة وطنية، قبل مغادرة رئيس الجمهورية قصر بعبدا".

وقال في بيان: "ساعات ويغادر فخامة الرئيس ميشال عون قصر بعبدا مسلما العهدة الرئاسية إلى ضجيج فراغ يملأ سدة الرئاسة الاولى. وفي الساعات المتبقية من عهد الرئاسة الأولى يحدونا الأمل بصحوة تصيب الضمير الوطني لدى المسؤولين الغيارى على الوطن والمواطن".

أضاف: "من حقنا كمواطنين لبنانيين، صلبنا على خشبة اليأس، وحرمنا من أبسط حقوقنا في العيش بكرامة الانسان في وطننا لبنان، أن نهيب بأصحاب الهمة العالية والحكمة الوطنية، وضع كل امكاناتهم، بالضغط على أصحاب الرؤوس الحامية، لثنيهم عن وضع الشروط والشروط المضادة، الهادفة الى تحقيق مكاسب شخصية أو حزبية، والتخلي عن الايغال في لعبة التعنت الحاصلة، ودفعهم لتقديم المصلحة الوطنية المتمثلة بتشكيل حكومة شراكة وطنية، من شأنها ملء الفراغ في سدة الرئاسة الاولى، ولتحمل المسؤولية الوطنية، في تسيير شؤون البلاد ومصالح الناس الحياتية، ولتجنب الوقوع في فوضى تفسير الدستور ومنعا لأي تراشق اعلامي أو تقاذف الاتهامات حول ممارسة الصلاحيات، وذلك لتأمين الحد الادنى من التوافق بين اللبنانيين، وحفاظا على ما تبقى من لبنان الوطن، ورأفة بالبلاد والعباد".

وختم: "24 ساعة إما أن يصحو الضمير الوطني وتشكل حكومة شراكة وطنية، وإما الجميع أمام تهمة اغتيال الضمير وبشخصنة الجرم وبضرب المصلحة الوطنية ومصالح الشعب عرض الحائط".

 
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