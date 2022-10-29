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لبنان

خطوة لافتة.. الكهرباء 24/24 في هذه المنطقة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-10-2022 | 14:06
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وجّه بعض البلديات مؤخراً من بينها بلدية عينطورة، رسائل إلى المواطنين تُعلمهم فيها بتأمين التغذية الكهربائية عبر المولدات 24 ساعة يومياً، وبالتالي إلغاء التقنين نهائياً. 
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ودعت تلك البلديات المشتركين بالمولدات إلى تسديد الفواتير المُستحقة قبل الخامس من كلّ شهرٍ كحدّ أقصى، وذلك لتأمين سيرورة عمل المولدات وللاستمرار في تقديم الكهرباء بشكلٍ مستمر ومُستدام.
 




المصدر: خاص "لبنان 24"

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