خطوة لافتة.. الكهرباء 24/24 في هذه المنطقة

وجّه بعض البلديات مؤخراً من بينها بلدية عينطورة، رسائل إلى المواطنين تُعلمهم فيها بتأمين التغذية الكهربائية عبر المولدات 24 ساعة يومياً، وبالتالي إلغاء التقنين نهائياً.

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ودعت تلك البلديات المشتركين بالمولدات إلى تسديد الفواتير المُستحقة قبل الخامس من كلّ شهرٍ كحدّ أقصى، وذلك لتأمين سيرورة عمل المولدات وللاستمرار في تقديم الكهرباء بشكلٍ مستمر ومُستدام.