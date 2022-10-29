باسيل: البلد في خطر وبتنا في مرحلة مقاومة سياسية

اعتبر رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أنّ "التيار يشهد مرحلة جديدة بعد انتهاء عهد رئيس الجمهورية ميشال عون، وهي مرحلة مقاومة سياسية جديدة"، وقال: "في هذه المرحلة سنعود إلى طبيعة التيار ونضاله، وسنستكمل معركة الاصلاح التي بدأناها معاً".

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كلامُ باسيل جاء خلال انضمامه إلى جمهور "التيار الوطني الحر" المتواجد في محيط قصر بعبدا من أجل مواكبة عون خلال انتقاله من القصر الجمهوري إلى الرابية، يوم غدٍ الأحد.

ورأى باسيل في حديثه أن "البلد في خطر في ظل الفراغ"، معتبراً أن "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لا يريد تشكيل حكومة جديدة ولا يريد الاعتذار عن ذلك"، وقال: "في ظل كل هذا الأمر، فإن مجلس النواب غير قادر على اتخاذ قرار".