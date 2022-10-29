قناة "الجديد" توضح ما حصل مع ضيفٍ أصيب بوعكة صحية وتوفيَ.. هذه التفاصيل

أصدرت إدارة قناة "الجديد"، اليوم السبت، بياناً أوضحت فيه تفاصيل ما حصل في آخر حلقةٍ من برنامج "يسقط حكم الفاسد" والتي شهدت إصابة أحد الضيوف بوعكة صحية مباشرة على الهواء قبل وفاته.

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وجاء في بيان القناة: "أثناء عرض حلقة برنامج يسقط حكم الفاسد يوم الجمعة بتاريخ 28 تشرين اول 2022، وخلال مداخلة لتاجر المواشي شكرلله المعلوف، تعرّض الضيف، الذي كان يطل عبر تطبيق زوم من خارج لبنان، الى وعكة صحية مفاجئة نقل على اثرها الى المستشفى لكنه ما لبث ان فارق الحياة فجراً".

وأضاف: "إنّ قناة الجديد وفريق البرنامج يأسفون اشد الاسف للحادث المحزن الذي أصاب عائلة شكرلله المعلوف ويتقدمون من العائلة والمشاهدين بأحر التعازي، مؤكدين أن هذه الواقعة اصابتنا بالذهول والحزن الشديدين، وقد تفاجأ فريق البرنامج بما وقع على الهواء فيما كان الضيف يقدم دفاعه عن تجارته ويدلي بآرائه بناءً على طلبه شخصياً بالظهور المباشر".

وتابع: "ان ادارة الجديد وفريق البرنامج يحرصون باستمرار على إعطاء حق الرد لكل من يرد أسمه ضمن سياق التحقيقات الاستقصائية، وعملاً بهذا المسار المتبع مُنح السيد المعلوف حق الرد في الحلقات السابقة وقد جاء ذلك من خلال اتصالات مسجلة. غير أن الضيف السيد المعلوف طلب في الحلقة الاخيرة على الاطلالة المباشرة لتبيان موقفه بشكل أوضح، فقد كان له ما أراد".

وختم: "إن ادارة الجديد والزميلين رياض قبيسي وهادي الامين وبعد تبلغهم خبر الوفاة المفجع حرصوا على ازالة المادة الصحافية عن كل المواقع الالكترونية العائدة للقناة وذلك احتراماً للعائلة وللاخلاق المهنية. وفي الختام نكرر تعازينا ونسأل الله الرحمة للفقيد والصبر والسلوان للعائلة".