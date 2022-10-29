نصرالله: الاتفاق الذي أنجز حول ترسيم الحدود البحرية هو إنجاز تاريخي

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أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أن "الاتفاق الذي أنجز حول ترسيم الحدود البحرية هو إنجاز تاريخي وكبير جداً ويستحق التوقف عنده وشرح الملف منذ البداية إلى الآن"، معتبرا ان "بين لبنان وفلسطين المحتلة رسمت حدود برية هي الحدود الدولية مع فلسطين وقد صنعها في بداية القرن العشرين فرنسا وبريطانيا كما قسموا المنطقة كلها بمعزل عن إرادة اللبنانيين والفلسطينيين وعندما تمت هدنة 1949 تم التأسيس على هذه الحدود".وشدد نصرالله على ان "الخط 23 والذي صدر مرسوم بشأنه يمكن ان يعتبر الحدود، وهذا الخط يفرض على لبنان تحرير تلك المنطقة البحرية تحت عنوان مياه اقليمية ومنطقة اقتصادية وهي قضية وطنية"، مذكرا بأن "موقف المقاومة منذ العام 2000 قلنا أننا لا تتدخل في ترسيم الحدود البحرية وهي مسؤولية الدولة، وقلنا ونقول ما تعتبره الدولة للبنان نحن نلتزم به".وبيّن نصرالله ان "الدولة اعتمدت الخط 23 وبناء عليه بدأ النقاش وكان الأفضل ممن يطرحون الخط 29 أن يبدأوا نضالهم السياسي 01-10-2011 عندما قررت الدولة أن الخط 23 هو الرسمي"، مشيرا الى ان "حزب الله خارج النقاش بين الخط 23 والخط 29 وإذا أعلنت الدولة أن الخط 29 وشمالاً هو للبنان فالمقاومة مستعدة لتقوم بما يلزم للدفاع عن هذه المنطقة".وذكر نصرالله بأن "اسرائيل قامت برسم الخط المعروف بخط 1 ابتداءً من الناقورة الذي يأخذ مساحة ضخمة التي يعتبرها لبنان حقاً ومنطقة إقتصادية خالصة وكان العدو يعتبر أن هذه المنطقة ممنوع أن يقترب منها"، لافتا الى ان " الرقم المتداول بين خط 23 وخط 1 بين ما تقوله الدولة اللبنانية وما يقوله العدو يصل إلى حدود 879 كليومتر مربع".واكد نصرالله انه "كان هناك منع أميركي للشركات إذا ما حاولت التنقيب أو المسح وكان هناك حصار وضغط على الدولة اللبنانية للقبول بالخط 1 الذي كان يريده العدو، وقد حصل توافق على مستوى الدولة بين 2009 و2010 أن يتابع الملف رئيس مجلس النواب نبيه بري ويباشر هذا الملف".وكشف انه "منذ بدء التفاوض مع الوسيط الاميركي فريدريك هوف إلى مرحلة ما قبل كاريش لم يطلب شيئاً محدداً من المقاومة وإن كنا موجودين بالبلد ومعنيين، وخلال مراحل التفاوض بري أعلن بوضوح أن لن نتخلى ولا حتى كوب ماء وهذا الذي حدث فعلاً".وشدد على ان "الوسيط الأول الذي اسمه هوف طرح خطأ اعتبره تسوية ما بين الخط واحد الذي يدعيه العدو والخط 23 واعطى 45 % للعدو من هذه المساحة واعطى 55 % للبنان منها وهذا كان مجحف جدا للبنان".واشار نصرالله الى انه "في نهاية المطاف الموقف الرسمي اللبناني بقي رافضاً لخط هوف حتى آخر لحظة والذي يباشر الملف أي بري كان حاسماً في هذا الملف، وتحولت إدارة الملف من بري إلى الرئيس العماد ميشال عون والجيش اللبناني وقد انتقل الملف من رجل صلب في المفاوضات إلى رجل صلب مشهود له ولا أحد يستطيع أن يضغط عليه".وذكّر نصرالله انه "بعد تبدّل الادارة الاميركية تم تكليف اموس هوكشتاين وقدم طرحا جديدا متقدم عن طرح هوف ولكن لا يستجيب للمطالب الللبنانية وهنا بدأت تحولات في المنطقة والعالم من الحرب في أوكرانيا وغيرها من مسائل مرتبطة بالغاز في أوروبا والحاجة إلى ذلك".واضاف :"الموقف اللبناني الرسمي الموحد والقوي وتحرك المقاومة الجدي والصارم وضع العدو في مأزق وحكومة يائير لابيد في وضع صعب، وفي حال رفض العدو وأصر على ما كان يخطط لها كان هذا يعني مواجهة تتطور إلى بين المقاومة و"إسرائيل" وقد تتطور إلى حرب بين كل لبنان و"إسرائيل" وربما حرب إقليمية".ولفت نصرالله الى ان "الإسرائيلي كان مجبراً على القبول بالمفاوضات والأميركي كان مجبراً، وهوكشتاين قال إن الخشية من الحرب كانت خلف التوصل إلى تفاهمات والحرب كانت تهديداً ولو وقعت كانت تعطلت كل حقول النفط والغاز والممرات الدولية في البحر المتوسط"، مؤكدا ان "وشدد نصرالله على ان "المفاوضات الرسمية لم تكن سهلة منذ قدوم هوكشتاين وكان هناك ضغوط كبيرة وكان الأميركي يريد أن يجري تبادلاً في الحقول ويريد أخذ اللبنانيين إلى موضوع التطبيع مع الإسرائيليين، كما ان الإسرائيلي كان يريد أن يأكل مناطق بحرية لبنانية حساسة وتؤثر على الأراضي البرية وكادت أن تصل المفاوضات إلى طريق مسدود"، كاشفا انه "في بعض الليالي كادت الأمور أن تصل إلى الحرب ولكن لم يتم الإعلان عن ذلك لعدم إخافة الناس".وشدد نصرالله على انه "من المهم التذكير بأن لبنان لم يقدم أي التزامات أمنية أو غيرها وإلا لكان لابيد وحكومته لأظهروا أمام جمهورهم".