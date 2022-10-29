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لبنان

واشنطن تعترف باتفاق الحدود بين لبنان واسرائيل.. وهذا ما يعزم بايدن القيام به

Lebanon 24
29-10-2022 | 15:45
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أعلنت صحيفة جيروزاليم بوست أن واشنطن تعترف بالحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان على أنها الوضع الراهن، مشددة على ان واشنطن لن تقبل تغيير الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان إلا بموافقتهما.
ولفتت الصحيفة الى ان الرئيس الأميركي جو بايدن مصمّم على منع حزب الله من الاستفادة من ترسيم الحدود.
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