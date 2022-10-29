واشنطن تعترف باتفاق الحدود بين لبنان واسرائيل.. وهذا ما يعزم بايدن القيام به

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أعلنت صحيفة جيروزاليم بوست أن واشنطن تعترف بالحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان على أنها الوضع الراهن، مشددة على ان واشنطن لن تقبل تغيير الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان إلا بموافقتهما.ولفتت الصحيفة الى ان الرئيس الأميركي جو بايدن مصمّم على منع حزب الله من الاستفادة من ترسيم الحدود.