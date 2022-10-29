Advertisement

لبنان

بالفيديو.. عون يُلاقي مناصريه في بعبدا: الأحد سيكون يوماً عظيماً

Lebanon 24
29-10-2022 | 16:11
A-
A+
Doc-P-1005509-638026795865551986.jpg
Doc-P-1005509-638026795865551986.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إنضمَّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى مناصري "التيّار الوطني الحرّ" المتواجدين في محيط قصر بعبدا لمواكبة خروجهِ يوم غدٍ الأحد إلى الرابية.
وفي كلمةٍ له أمام الجموع الشعبية، قال عون: "يوم غد الأحد سيكون يوماً تاريخياً عظيماً وما سنشهده لن يكون يوم وداعٍ بل إن النضال سيستمرّ معكم لتخليص لبنان من أزماته".
Advertisement
 
 
طلّ القائد عون على أوفياء العهد 🇱🇧🧡🇱🇧

كل الحبّ 🇱🇧🇱🇧🧡🧡#معك_مكملين #ميشال_عون #التيار_الوطني_الحر pic.twitter.com/Tqoo4ei7pb

— Rabih R. Massaad (@rabihmassaad) October 29, 2022
 
معك لآخر نفس#ميشال_عون #بيت_الشعب pic.twitter.com/RTGQ5Cf8dI

— Joseph Njeim (@jnjeim81) October 29, 2022
 

 



 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:30 | 2022-10-30
07:35 | 2022-10-30
09:25 | 2022-10-30
09:18 | 2022-10-30
08:52 | 2022-10-30
08:48 | 2022-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website