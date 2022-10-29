بالفيديو.. عون يُلاقي مناصريه في بعبدا: الأحد سيكون يوماً عظيماً

إنضمَّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى مناصري "التيّار الوطني الحرّ" المتواجدين في محيط قصر بعبدا لمواكبة خروجهِ يوم غدٍ الأحد إلى الرابية.

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وفي كلمةٍ له أمام الجموع الشعبية، قال عون: "يوم غد الأحد سيكون يوماً تاريخياً عظيماً وما سنشهده لن يكون يوم وداعٍ بل إن النضال سيستمرّ معكم لتخليص لبنان من أزماته".طلّ القائد عون على أوفياء العهد 🇱🇧🧡🇱🇧كل الحبّ 🇱🇧🇱🇧🧡🧡#معك_مكملين #ميشال_عون #التيار_الوطني_الحر pic.twitter.com/Tqoo4ei7pb— Rabih R. Massaad (@rabihmassaad) October 29, 2022معك لآخر نفس#ميشال_عون #بيت_الشعب pic.twitter.com/RTGQ5Cf8dI— Joseph Njeim (@jnjeim81) October 29, 2022