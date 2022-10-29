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لبنان

"كارثة" تُصيب نهراً بارزاً في لبنان.. ما الذي كُشف؟

Lebanon 24
29-10-2022 | 17:18
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كشفت المعلومات عن أنّ مياه الصرف الصحي لعددٍ من البلدات المجاورة لنهر الحاصباني، باتت تصبّ في مجرى النهر.
وبحسب المصادر، فإن المياه الملوثة تأتي من بلدات عين قنيا وميمس، الأمر الذي أدى إلى تضرر النهر بشكل كبير.
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لبنان

نهر الحاصباني

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