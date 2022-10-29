تراجع كبير في اصابات كورونا.. اليكم آخر الأرقام

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير مساء اليوم عن حالات كورونا تسجيل 78 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1218630، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ".

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