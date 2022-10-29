ما هي آخر أرقام الكوليرا في لبنان؟

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أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير مساء اليوم عن حالات الكوليرا في لبنان، تسجيل" 10اصابات جديدة في الساعات ال24 الماضية ، رفع العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 381 ، كما تم تسجيل حالة وفاة جديدة ، رفع العدد التراكمي للوفيات الى 17".كما نشرت وزارة الصحة خريطة تظهر عدد الإصابات الموزعة على البلدات والقرى اللبنانية.