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لبنان

بري يطلق الثلاثاء مشاورات الحوار الوطني وتفاصيله

Lebanon 24
29-10-2022 | 23:52
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من المقرر ان بجري رئيس مجلس النواب نبيه بري، اعتبارا من الثلثاء مشاورات لتحديد اطار والية الحوار الذي قرر الدعوة اليه وتمثيل الكتل النيابية، وبطبيعة الحال موقف الكتل من الدعوة وشكل الحوار  وباقي التفاصيل .
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وفي هذا السياق كتبت" الديار" ان بري تابع في الايام الاخيرة موضوع دعوته الى الحوار من اجل العمل على تعزيز فرص انتخاب رئيس للجمهورية في اطار توافقي في اقرب فرصة ممكنة وتقصير فترة الفراغ الرئاسي. وسينتقل الاسبوع المقبل الى المرحلة العملية لترجمة طرحه احتراما لمقام رئاسة الجمهورية.
وقالت مصادر عين التينة ل" الديار" « انه في بلد يعيش هذا الكم من الازمات والمشاكل، هل المطلوب ان يتحاور اللبنانيون ام يقاطعوا بعضهم البعض؟ ونسأل الذين ينتقدون دعوة الرئيس بري ما هو البديل عن الحوار في هذه المرحلة الدقيقة والصعبة التي تمر بها البلاد ؟ وما هي جريمة الرئيس بري بدعوته الى الحوار الجاد والفعال بين الكتل النيابية من احل تقريب وجهات النظر والخروج من المراوحة وتقريب وتحسين فرص انتخاب رئيس جديد للجمهورية وعدم اطالة الفراغ الرئاسي»؟
وعن شكل الحوار قالت « هذا الامر سيتبلور ويتأكد وفق الية واضحة على ضوء الاتصالات والمداولات الاسبوع المقبل «.
وردا على سؤال اجابت المصادر «ان الرئيس بري سيحدد شكل وموعد الحوار «، متوقعة ان يحصل قبل منتصف الشهر المقبل.
ووصفت المصادر المواقف من دعوة الرئيس بري بانها ايجابية ، سائلة « هل يعقل ان يعارض اي طرف مثل هذه الدعوة للحوار؟ مشيرة الى ان الرئيس بري كان سباقا في مثل هذه المبادرات.
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