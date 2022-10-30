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لبنان

نائب يرفع الصوت... "الكوليرا" أخطر مما نتوقع

Lebanon 24
30-10-2022 | 01:22
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غرّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال العبدااله عبر حسابه الخاص على "تويتر":
 
الصوت الرسمي والاعلامي والشعبي في موضوع الكوليرا ،لا يعكس خطورة الوضع وانعكاسه على بلدنا.
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وزارة الصحة تعمل ما في وسعها بالأمكانات المتوفرة، 
ويبقى أن تنظم أوسع حملة اعلامية إرشادية توجيهية حول سبل الوقاية وكيفية مراقبة وتعقيم مياه الشفة وكذلك كيفية التعاطي مع المشتبه بأصابتهم !
 
 
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