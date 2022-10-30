نائب يرفع الصوت... "الكوليرا" أخطر مما نتوقع

غرّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال العبدااله عبر حسابه الخاص على "تويتر":

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الصوت الرسمي والاعلامي والشعبي في موضوع الكوليرا ،لا يعكس خطورة الوضع وانعكاسه على بلدنا.وزارة الصحة تعمل ما في وسعها بالأمكانات المتوفرة،ويبقى أن تنظم أوسع حملة اعلامية إرشادية توجيهية حول سبل الوقاية وكيفية مراقبة وتعقيم مياه الشفة وكذلك كيفية التعاطي مع المشتبه بأصابتهم !