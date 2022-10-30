Advertisement

لبنان

حشد شعبي يواكب خروج عون من بعبدا وباسيل يستحضر "اليوضاسيين"ويتناسى"بيلاطس البنطي"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
30-10-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1005567-638027130969011337.jpg
Doc-P-1005567-638027130969011337.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

حتى " النَفَس الاخير" من العهد، يصر النائب جبران باسيل على المضي في النهج الذي اتبعه سابقا في استثارة الغرائز الطائفية والمذهبية ليصل الى النتيجة التي تريحه"ما خلّونا".
يستحضر  وقائع الكتاب المقدس،واصفا "خصومه" باليوضاسيين" الذين باعوا صلاحيات الرئيس باتفاق الطائف، وامتنعوا لليوم عن تنفيذ احسن ما فيه. وهم يتحضرون بعد 31 تشرين  لبيع ما تبقى من صلاحيات لنجيب ميقاتي ونبيه بري"، كما قال في تغريدته أمس.
Advertisement
ولكونه يعتمد الذاكرة الانتقائية، لا بأس من تذكيره ايضا بما ورد في الكتاب المقدس أيضا عن"عهد بيلاطس البنطي"،عسى ان يتعظ ويرتدع.
ومع إقتراب ساعة الصفر لإنتهاء عهده يحاول رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حشد كل ما لديه من طاقة لدعم ترشيح صهره ،وهو قال بالأمس إن العقوبات الأميركية لا تمنعه من الترشح."نحن منمحيها بمجرد إنتخابه". 
وعلى هذا الأساس، يقول بعض المطلعين إن باسيل يحاول أن يسابق الوقت، وهو يستعد في الأمن والسياسة لمرحلة الفراغ المرتقب.  في الأمن جرت مجموعة من المناقلات لضباط في الحرس الجمهوري إلى جهاز أمن الدولة ليستمروا بمواكبته بعد نهاية العهد،بعد محاولاته المتكررة الفاشلة للامساك بقرار  لواء الحرس الجمهوري التابع  لقيادة الجيش.
وفي السياسة يستعد باسيل من خلال خطاب عالي السقف سيقول فيه بالحد الأدنى إن لا أحد يستطيع تجاوزه في الإستحقاق الرئاسي، على رغم معرفته المسبقة بصعوبة المرحلة المقبلة لجهة حجم النقمة الشعبية على العهد وعليه، ولجهة أزماته الداخلية والخارجية على حد سواء.  
وكان لافتا بالامس ان" التيار الوطني الحر" حشد كل قدراته الاعلامية والتجييشية من اجل تحفيز العونيين على المشاركة في التحرك الشعبي الذي دعا اليه لمواكبة خروج الرئيس ميشال عون من قصر بعبدا اليوم .وكان اللافت حضور  الرئيس عون والنائب باسيل بين الحشود التي تجمعت قرب القصر الجمهوري فيما  طلب باسيل تنظيم مواكب سيارة في العديد من المناطق". وهذا ما حصل.
وبحسب مصادر مطلعة فإن "التيار" يرغب بتنظيم حشد شعبي كبير لاستخدامه سياسياً ولاثبات قوته في المرحلة المقبلة وقدرته على تحريك الشارع عند اي اشتباك سياسي حقيقي مع خصومه السياسيين".

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:30 | 2022-10-30
07:35 | 2022-10-30
09:31 | 2022-10-30
09:25 | 2022-10-30
09:18 | 2022-10-30
08:52 | 2022-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website