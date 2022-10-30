لواء الحرس الجمهوري: اي مهام بعد عهد عون؟

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مع إنتهاء ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ليل 31 تشرين الأول، ستشهد مهام لواء الحرس الجمهوري سلسلة تغييرات. فبعد إقتصار مهام اللواء على حماية القصر الجمهوري والرئيس عون وأفراد العائلة ، كما ينص قانون الدفاع الوطني، من المقرر ان توكل إليه مهام جديدة من قِبل قيادة الجيش ويتوسع نطاق الحماية ليشمل عددا من المناطق المحيطة بمكان تمركزه والقيام بدوريات مؤللة في نطاق أوسع واقامة خارج نطاق القصر ضمن البقعة المحددة له من قيادة الجيش.وبحسب المعنيين فان هذه المهام ستبقى على حالها الى حين إنتهاء الفراغ الرئاسي وإنتخاب رئيس جديد للجمهورية فيعود لواء الحرس الجمهوري الى عمله الطبيعي، الذي تم انشأوه على أساسه.