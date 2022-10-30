كهرباء لبنان تتواصل مع الوزارات والادارات لهذا السبب

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تسعى مؤسسة كهرباء لبنان الى التواصل مع الوزارات والإدارات الحكومية والعامة من أجل حضّها على البدء بإحصاء مراكزها وإستهلاكها للطاقة الكهربائية في الدرجة الأولى، وثانياً العمل معها على تدريب الموظفين والعاملين على اتباع منهجية ترشيد الطاقة مع دخول المؤسسة في برنامج زيادة التغذية.وتقول مصادر معنية" ان الهدف من هذا التواصل هو تشجيع هذه المؤسسات على دفع فواتيرها لصالح مؤسسة كهرباء لبنان كي تخفف العبء عن كاهل المواطن اللبناني ، كون إلتزام هذه المؤسسات بالدفع يخفض سعر الكيلوات ساعة من 37 سنتات الى 27 سنت وهكذا تستقيم الجباية والتغذية الكهربائية.