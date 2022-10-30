Advertisement

لبنان

كهرباء لبنان تتواصل مع الوزارات والادارات لهذا السبب

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
30-10-2022 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1005574-638027151966638559.jpg
Doc-P-1005574-638027151966638559.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تسعى مؤسسة كهرباء لبنان الى التواصل مع الوزارات والإدارات الحكومية والعامة  من أجل حضّها على البدء بإحصاء مراكزها وإستهلاكها للطاقة الكهربائية في الدرجة الأولى، وثانياً العمل معها على تدريب الموظفين والعاملين على اتباع منهجية ترشيد الطاقة مع دخول المؤسسة في برنامج زيادة التغذية.
Advertisement
وتقول مصادر معنية" ان الهدف من هذا التواصل هو تشجيع هذه المؤسسات على دفع فواتيرها لصالح مؤسسة كهرباء لبنان كي تخفف العبء عن كاهل المواطن اللبناني ، كون إلتزام هذه المؤسسات بالدفع يخفض سعر الكيلوات ساعة من 37 سنتات الى 27 سنت وهكذا تستقيم الجباية والتغذية الكهربائية.

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:30 | 2022-10-30
07:35 | 2022-10-30
09:31 | 2022-10-30
09:25 | 2022-10-30
09:18 | 2022-10-30
08:52 | 2022-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website