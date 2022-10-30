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لبنان

لماذا زار الحريري تركيا؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-10-2022 | 03:15
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نفت مصادر مقرّبة من "تيار المستقبل" أنّ يكون أحد على علمٍ  مسبق بالزيارة التي قام بها الرئيس سعد الحريري مؤخراً إلى تركيا، حيث التقى الرئيس رجب طيب أردوغان.
ووفقاً للمصادر، فإنّ اللقاء مع الرئيس التركي كان محصوراً في إطار "العمل"، موضحة أن ما من جهة في لبنان كانت على علمٍ بما جرى، وأن الأمر لا علاقة له بالسياسة، بل يرتبطُ بمشاريع اقتصادية وتجارية للرئيس الحريري في تركيا. 
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