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لبنان
الصورة بالدولار!
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
30-10-2022
|
03:45
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على الرغم من أن زمن "تظهير" الصور وطبعها ورقيا قد ولّى منذ ظهور الهواتف الذكية، إلا أن الاحتفاظ بصورة كتذكار يبقى شغفاً لدى البعض.
وبات سعر طبع الصورة بالدولار، والصورة ذات القياس الصغير اصبحت" بدولار واحد".
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