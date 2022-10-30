Advertisement

لبنان

الصورة بالدولار!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
30-10-2022 | 03:45
A-
A+
Doc-P-1005578-638027158694627792.jpg
Doc-P-1005578-638027158694627792.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger


على الرغم من أن زمن "تظهير" الصور  وطبعها ورقيا قد ولّى منذ ظهور الهواتف الذكية، إلا أن الاحتفاظ بصورة كتذكار يبقى شغفاً لدى البعض. 
وبات سعر طبع الصورة بالدولار، والصورة ذات القياس الصغير اصبحت" بدولار واحد".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالصورة.. عون يصلُ إلى دارته في الرابية وسط "زفّة لبنانية"
lebanon 24
30/10/2022 15:39:42 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة.. علم "حزب الله" يظهر قرب قصر بعبدا
lebanon 24
30/10/2022 15:39:42 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة.. شاهدوا ماذا فعل مناصرو "الوطني الحر" على إحدى الطرقات
lebanon 24
30/10/2022 15:39:42 Lebanon 24 Lebanon 24
على أي سعر أقفل الدولار مساء اليوم؟
lebanon 24
30/10/2022 15:39:42 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الصورة

الدولار

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:30 | 2022-10-30
07:35 | 2022-10-30
09:31 | 2022-10-30
09:25 | 2022-10-30
09:18 | 2022-10-30
08:52 | 2022-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website