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لبنان

كيف تستقطب المطاعم الزبائن؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-10-2022 | 04:15
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لا يزال أصحاب بعض المطاعم يعتمدون تسعيرة الدولار على لوائح أسعارهم، على الرغم من أن قرار وزارة السياحة الذي سبق وصدر في أوائل حزيران بهدف تشجيع السياحة ومراقبة التقلب السريع في تسعيرة الدولار، حدد تاريخ أواخر أيلول كحد أقصى لهذا القرار. 
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من جهة ثانية، وفي خطوة منهم لاستقطاب الزبائن، قرر عدد من المطاعم استيفاء نصف الفاتورة بالكاش والنصف الآخر بالبطاقة المصرفية وذلك بعد أن كانت المطاعم ترفض تقاضي الفاتورة إلا نقداً.

لبنان

خاص

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