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لبنان

النار تشتعل بخطّ أنانيب النفط في سهل عكار... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
30-10-2022 | 02:54
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اشتعلت النار فجأة صباح اليوم بالمواد النفطية المتسرّبة من خطي نقل البيترول العراقي العابرة في سهل عكار في محلة العبدة الشاطئية، وذلك للمرة السادسة على التوالي.
 
ووفقا لمندوبة "لبنان 24"، باشر عناصر الدفاع المدني في مركز ببنين- العبدة، عمليات إخماد النيران مستخدمين المواد الخاصة (الفونت) للتمكّن من السيطرة على النيران التي تمدّدت إلى حقول القصب المحيطة بهذه الأنابيب.
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وحتى اللحظة، لم تُعرَف أسباب اشتعال النيران.


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