نصرالله "ينتقِد" باسيل.. ماذا قال؟

كان واضحاً، يوم أمس، كلام الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله بشأن عدم أحقيّة اختصار إنجاز ترسيم الحدود البحريّة بشخصٍ واحد أو بجهةٍ مُحدّدة.

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هُنا، قد يكون نصرالله قد وجّه هذه الرسالة مباشرة إلى رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل الذي حاول خلال الفترة الماضية جعل خطوة ترسيم الحدود بمثابة إنجازٍ للتيار الوطني الحر ولرئيس الجمهورية ميشال عون حصراً.



وفي السياق، تقولُ مصادر سياسيّة مقربة من "الثنائي الشيعي" لـ"لبنان24" إنّ "نصرالله يوم أمس أعطى الحق للجميع، فلم يستثنِ أحداً ولم يقل أن الإنجاز انحصر بالمقاومة أو بفئة محددة"، وأضافت: "لقد سعى باسيل إلى ذلك، لكن نصرالله كان بالمرصاد لكل تلك المحاولات، حتى إنه ومن باب الإنصاف، أعطى الحقّ لرئيس مجلس النواب نبيه بري في الضغط باتجاه إرساء أسس واضحة للترسيم منذ العام 2011، ما يعني أن محاولة باسيل الاستئثار بالانجاز الذي حصل قد كُسرت من قبل نصرالله نفسه".



إلى ذلك، كشفت مصادر مقرّبة من "حزب الله" لـ"لبنان24" إن نصرالله أبلغَ باسيل خلال لقائهما، الأربعاء الماضي، بضرورةِ عدم الانجرار إلى لعبة الشارع بعد عهد رئيس الجمهورية ميشال عون وحتى في حال عدم تشكيل حكومة.



ولفتت المصادر إلى أن نصرالله كان صريحاً وواضحاً بضرورة عدم حصول أيّ فتنة أو تكرار لأي سيناريو سيء قد يحصل، مشدداً على ضرورة تقريب المسافات في ما خصّ الاستحقاق الرئاسي من دون إعطاء أي وعودٍ بتسمية أحد الآن.