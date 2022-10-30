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لبنان

جهود لمنع انفراط عقد "تكتل التغيير"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-10-2022 | 05:15
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تلقى تكتل "قوى التغيير" النيابي اكثر من ضربة قاسية في الايام الماضية بسبب انسحاب كل من النائبين ميشال الدويهي ووضاح صادق. كذلك، فقد ظهرت الخلافات بين اعضائه الى العلن للمرة الاولى وتحديدا بين النائبين مارك ضو وابراهيم منيمنة، بعد اشهر طويلة استطاع فيها نواب التكتل إظهار تماسك ووحدة جدية.
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وبحسب مصادر مطلعة، فإنّ هناك مساعٍ ووساطات جدية تحصل من اجل وقف استنزاف "تكتل التغيير" والحفاط على وحدته وعلى من تبقى من اعضائه، وذلك لمنع حصول اي خلل جديد يؤدي الى انفراط عقده.
 
وتؤكد المصادر أنّ التواصل مستمر بين أعضاء التكتل من أجل وضع آلية للعمل تمنع حصول خلافات شخصية وتمايزات كبرى بين النواب، إلا أن كل ما يحصل قد لا يؤدي الى انهاء الشرخ المتزايد.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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