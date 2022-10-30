هل سيلتقي عون بنصرالله؟

قالت مصادر مقرّبة من "التيار الوطني الحر" لـ"لبنان24" إنّ رئيس الجمهورية ميشال عون سينتقل إلى مرحلة سياسية جديدة عنوانُها مواجهة منظومة الفساد، مؤكدة أن "دعم حزب الله لعون مُقدّر تماماً على الرغم من وجود الاختلافات الكثيرة في بعض الملفات".

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ولم تستبعد المصادر حصول لقاءٍ بين عون والأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في مرحلة لاحقة، لكنها أكدت إن "التواصل لم ينقطع بين الطرفين"، وأضافت: "أيضاً، فإن التحالف متماسكٌ ولا يمكن لأي أحدٍ أن يهزّه".