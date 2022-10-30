فيديوهات مباشرة من محيط قصر بعبدا.. هكذا يبدو المشهد قبل مغادرة عون

يتحضّر رئيس الجمهورية ميشال عون عند الساعة 11 صباح اليوم الأحد، لمغادرة قصر بعبدا باتجاه منزله في الرابية، وذلك قبل يومٍ واحد من انتهاء ولايته الرئاسيّة.

ومنذ ليل أمس، اكتملت التحضيرات أمام القصر الجمهوري الذي شهدَ تواجداً كثيفاً لمناصري "التيار الوطني الحر" وسط انتشار لعناصر الجيش والحرس الجمهوري.

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فأمام مدخل القصر، جرى وضع منصّة خاصة سيعتليها عون لإلقاءِ كلمته أمام الحشود الشعبية التي تنتظر هناك لمرافقة الموكب الرئاسي الذي سينتقل إلى الرابية.

ترتيبات المغادرة

وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، أعلن مدير مكتب الإعلام في قصر بعبدا رفيق شلالا أن "اليوم سيشهد وداعاً رسمياً وشعبياً لعون، سيبدأ عند الساعة 9.30 بتجمع العاملين في الرئاسة إضافة إلى الجموع الشعبية التي ستواكب الرئيس من قصر بعبدا".

وأضاف: "عند الحادية عشرة والربع يترك الرئيس عون مكتبه بين ثلة من رماحة القصر إلى مدخل القصر حيث يصافح المدراء العامين والمستشارين وقائد الحرس الجمهوري".

وتابع: "بعد ذلك يتوجه الرئيس ليقف أمام العلم اللبناني وتعزف موسيقى الجيش النشيد الوطني اللبناني، ويعرض كتيبة من حرس الشرف باتجاه المدخل رقم 3 في القصر حيث سيعتلي منصّة أعدت خصيصاً لإلقاء كلمته أمام الجموع الشعبية المحتشدة في باحة القصر".

وختم: "بعد انتهاء الكلمة يغادر الرئيس عون قصر بعبدا بالسيارة الرئاسية التي ستشقّ طريقها إلى الرابية وسط جموع المحتشدين".