ترتيبات خروج عون من قصر بعبدا.. هكذا ستكون اليوم

أعلن مدير مكتب الإعلام في قصر بعبدا رفيق شلالا أن "اليوم سيشهد وداعاً رسمياً وشعبياً لرئيس الجمهورية ميشال عون"، مشيراً إلى أنه "عند الساعة 9.30 صباح اليوم، تجمع العاملون في الرئاسة إضافة إلى الجموع الشعبية لمواكبة عون خلال خروجه من القصر الجمهوري".

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وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، قال شلالا: "عند الحادية عشرة والربع يترك الرئيس عون مكتبه بين ثلة من رماحة القصر إلى مدخل القصر حيث يصافح المدراء العامين والمستشارين وقائد الحرس الجمهوري".

وتابع: "بعد ذلك يتوجه الرئيس ليقف أمام العلم اللبناني وتعزف موسيقى الجيش النشيد الوطني اللبناني، ويعرض كتيبة من حرس الشرف باتجاه المدخل رقم 3 في القصر حيث سيعتلي منصّة أعدت خصيصاً لإلقاء كلمته أمام الجموع الشعبية المحتشدة في باحة القصر".

وختم: "بعد انتهاء الكلمة يغادر الرئيس عون قصر بعبدا بالسيارة الرئاسية التي ستشقّ طريقها إلى الرابية وسط جموع المحتشدين".