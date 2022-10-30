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لبنان

بعد الحادث المأسوي... الخارجية تتضامن مع كوريا الجنوبية

Lebanon 24
30-10-2022 | 03:08
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صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان الاتي:
 
تعرب وزارة الخارجية والمغتربين عن تضامنها مع جمهورية كوريا الجنوبية جراء الحادث المأسوي الذي وقع في مدينة سيول ليل السبت ٢٠٢٢/١٠/٢٩ أثناء احتشاد الآلاف للاحتفال، وأسفر عن مصرع إعداد كبيرة من المواطنين وإصابة آخرين. 
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تتقدم الوزارة بأصدق التعازي والمواساة من حكومة وشعب جمهورية كوريا الجنوبية وتتمنى للجرحى الشفاء العاجل .
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