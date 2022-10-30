بعد الحادث المأسوي... الخارجية تتضامن مع كوريا الجنوبية

صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان الاتي:

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تعرب وزارة الخارجية والمغتربين عن تضامنها مع جمهورية كوريا الجنوبية جراء الحادث المأسوي الذي وقع في مدينة سيول ليل السبت ٢٠٢٢/١٠/٢٩ أثناء احتشاد الآلاف للاحتفال، وأسفر عن مصرع إعداد كبيرة من المواطنين وإصابة آخرين.تتقدم الوزارة بأصدق التعازي والمواساة من حكومة وشعب جمهورية كوريا الجنوبية وتتمنى للجرحى الشفاء العاجل .