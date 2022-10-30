عون وقع صباح اليوم مرسوم قبول استقالة الحكومة الحاليّة

علم "لبنان24" أن رئيس الجمهورية ميشال عون وقع صباح اليوم مرسوم قبول استقالة الحكومة الحالية، وقد تريث في نشره إلى حين إنهاء احتفاليات "التيار الوطني الحر" بمغادرة الرئيس القصر الجمهوري الى الرابية.

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