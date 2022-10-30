أبي رميا: مخطئ من يعتبر أنّ هذه المحطة هي النهاية

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شارك عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون ابي رميا في وفد تيار جبيل المتوجّه الى بعبدا للمشاركة في الإحتفال الذي سيقام لمناسبة مغادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون القصر الجمهوري.وأشار إلى "أنّنا اليوم نقول لكل من يعتبر هذه المحطة النهاية انه مخطئ، لأنها محطة من مسار طويل بدأ عام 1988 ولن ينتهي اليوم".وأضاف: "نحنا مكملين" لأننا لسنا أصحاب سلطة ونفوذ انما أصحاب قضية، وزعامة العماد والرئيس ميشال عون ليست زعامة رئاسة او منصب بل هي تمثّل شعبا يثق به ثقة مطلقة ويجدد اليوم هذه الثقة وسيبقى وفيا للقضية على الرغم من كل محاولات القضاء على صورة ميشال عون والتيار الوطني الحر. عندما قالوا تسونامي انتهى اثبتتا العكس في الانتخابات النيابية وعاد التيار على رأس أكبر كتلة نيابية واليوم من يراهن على انتهاء الحالة العونية ودور التيار نقول له هذه أوهام، فالمسيرة ستستكمل على خطى ومبادئ ميشال عون."