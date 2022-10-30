Advertisement

لبنان

أبي رميا: مخطئ من يعتبر أنّ هذه المحطة هي النهاية

Lebanon 24
30-10-2022 | 04:35
A-
A+
Doc-P-1005608-638027235547965981.jpg
Doc-P-1005608-638027235547965981.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شارك عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون ابي رميا في وفد تيار جبيل المتوجّه الى بعبدا للمشاركة في الإحتفال الذي سيقام لمناسبة مغادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون القصر الجمهوري.

وأشار إلى "أنّنا اليوم نقول لكل من يعتبر هذه المحطة النهاية انه مخطئ، لأنها محطة من مسار طويل بدأ عام 1988 ولن ينتهي اليوم".
Advertisement

وأضاف: "نحنا مكملين" لأننا لسنا أصحاب سلطة ونفوذ انما أصحاب قضية، وزعامة العماد والرئيس ميشال عون ليست زعامة رئاسة او منصب بل هي تمثّل شعبا يثق به ثقة مطلقة ويجدد اليوم هذه الثقة وسيبقى وفيا للقضية على الرغم من كل محاولات القضاء على صورة ميشال عون والتيار الوطني الحر. عندما قالوا تسونامي انتهى اثبتتا العكس في الانتخابات النيابية وعاد التيار على رأس أكبر كتلة نيابية واليوم من يراهن على انتهاء الحالة العونية ودور التيار نقول له هذه أوهام، فالمسيرة ستستكمل على خطى ومبادئ ميشال عون."
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:30 | 2022-10-30
07:35 | 2022-10-30
09:31 | 2022-10-30
09:25 | 2022-10-30
09:18 | 2022-10-30
08:52 | 2022-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website