Advertisement

لبنان

الراعي: لانتخاب رئيس لديه القدرة على جمع مواطنيه حول مبادئ لبنانية

Lebanon 24
30-10-2022 | 04:49
A-
A+
Doc-P-1005611-638027238071950227.jpg
Doc-P-1005611-638027238071950227.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
 
أكد البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي ان " الرئاسة بصلاحيتها ودورها أساس الاعتراف بوحدة لبنان كياناً ودولة فالرئيس فوق كلّ رئاسة وإنّ العودة إلى نغمة "الترويكا" قد ولّت".
Advertisement
 
وقال خلال عظة اليوم الأحد التي تلاها من كنيسة الصرح البطريركي في بكركي " نتمنى لعون التوفيق بعد مغادرته الرئاسة ونناشد النواب انتخاب رئيس جديد للبلاد لأن الشغور الرئاسي هو مؤامرة على لبنان".
 
وأضاف "نودع عون ونتمنى له الخير بعد حياة طويلة في مختلف المواقع العسكرية والوطنية ولم يكن عهده سهلاً بل محفوفاً بالاخطار والظروف الصعبة فكان لبنان وسط محاور المنطقة وعرف اسوأ ازمة".
 
وختم الراعي داعياً "لاختيار رئيس يتمتع بتجربة ادارة الشأن العام وبالقدرة على جمع مواطنيه حول مبادئ لبنانية والولاء للبنان فقط واستعادة علاقات لبنان فالرئاسة ليس هواية بل هي حكم وقيادة الشعوب".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:30 | 2022-10-30
07:35 | 2022-10-30
09:31 | 2022-10-30
09:25 | 2022-10-30
09:18 | 2022-10-30
08:52 | 2022-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website