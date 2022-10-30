الراعي: لانتخاب رئيس لديه القدرة على جمع مواطنيه حول مبادئ لبنانية

أكد البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي ان " الرئاسة بصلاحيتها ودورها أساس الاعتراف بوحدة لبنان كياناً ودولة فالرئيس فوق كلّ رئاسة وإنّ العودة إلى نغمة "الترويكا" قد ولّت".

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وقال خلال عظة اليوم الأحد التي تلاها من كنيسة الصرح البطريركي في بكركي " نتمنى لعون التوفيق بعد مغادرته الرئاسة ونناشد النواب انتخاب رئيس جديد للبلاد لأن الشغور الرئاسي هو مؤامرة على لبنان".

وأضاف "نودع عون ونتمنى له الخير بعد حياة طويلة في مختلف المواقع العسكرية والوطنية ولم يكن عهده سهلاً بل محفوفاً بالاخطار والظروف الصعبة فكان لبنان وسط محاور المنطقة وعرف اسوأ ازمة".

وختم الراعي داعياً "لاختيار رئيس يتمتع بتجربة ادارة الشأن العام وبالقدرة على جمع مواطنيه حول مبادئ لبنانية والولاء للبنان فقط واستعادة علاقات لبنان فالرئاسة ليس هواية بل هي حكم وقيادة الشعوب".